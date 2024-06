Workshop in Kernen: Schritt für Schritt zum Insektengarten

Wer Wildbienen, Schmetterlingen und anderen Insekten helfen will, muss nicht gleich den ganzen Garten umgestalten. In einem Workshop in Kernen haben Experten Tipps gegeben.

Schmetterlinge – wer liebt sie nicht? Trotzdem sind recht wenige Menschen dazu bereit, jener Pflanze ein bisschen Platz in ihrem Garten einzuräumen, die zu den wichtigsten Nahrungsquellen für die Raupen des Tagpfauenauges, des Admirals, des Kleinen Fuchs und anderer Schmetterlingsarten gehört: die Brennnessel. Auch für viele andere Insektenarten sieht es im deutschen Standardgarten nahrungstechnisch eher mau aus angesichts raspelkurzer Rasenflächen, Kirschlorbeerhecken und gefüllten Rosen, die zwar hübsch aussehen, aber keinen oder kaum Pollen liefern, weil die Staubgefäße ihrer Blüten von Züchtern zu Blütenblättern umgewandelt wurden.

Natürlich sei gegen eine gefüllte Hochstammrose im Garten nichts einzuwenden, sagt Ute Lincke. Die Klimaschutzmanagerin der Gemeinden Kernen, Winterbach und Remshalden hatte am Samstag zu einem Workshop eingeladen, in dem es darum ging, wie ein Garten sich naturnaher und insektenfreundlicher gestalten lässt. Ute Linckes Tipp dazu: „Einfach mal anfangen. Es muss ja nicht gleich der ganze Garten sein.“ Auch mit kleinen Veränderungen in einer Ecke des Gartens lasse sich so manches bewirken.

Artenverlust bei Insekten liegt bei rund 80 Prozent

Bernhard Willi vom Verein Bienformatik gab Tipps zu Pflanzen, die Wildbienen helfen. Foto: Gottfried Stoppel/Gottfried Stoppel

Höchste Zeit dafür sei es bereits, erklärte Bernhard Willi vom Verein Bienformatik. Der Artenverlust bei Insekten liege bei mehr als 80 Prozent und nehme jedes Jahr um etwa einen weiteren Prozentpunkt zu. „Experten denken, dass der Kipppunkt bei etwa 90 Prozent liegen wird“, erklärt Willi. Damit ist der Zeitpunkt gemeint, ab dem die Situation unumkehrbar ist und unvorhersehbare Kettenreaktionen nach sich ziehen kann.

Beispiele für naturnahe Flächen lassen sich am Veranstaltungsort in Kernen-Stetten einige finden. Trotz Regen ging es daher am Samstag hinaus. Zuerst zum evangelischen Gemeindehaus, wo Andrea Höchstädter vom Kirchengemeinderat der evangelischen Gemeinde eine neu angelegte Böschung zeigte. Bisher wuchsen dort Brombeeren und Hartriegel, nun wurden stattdessen Spiersträucher, Deutzien, Wildrosen, eine Kletterhortensie, Frauenmantel und Katzenminze gesetzt. Alles Pflanzen, die diversen Insekten Nahrung bieten.

Kabel verhindern die Kletterhortensie

Allerdings sei das nicht der einzige ausschlaggebende Aspekt bei der Auswahl gewesen, sagte Andrea Höchstädter – auch der Pflegeaufwand müsse beispielsweise bedacht werden. Der schmalen Streifen rund ums Gemeindehaus wartet noch auf seine Umgestaltung. Danach sollen Pflanzen hier blühen, die vom Frühjahr bis zum Herbst Insekten Nahrung bieten, aber auch als Blumenschmuck für den Kirchenaltar dienen können. Es gilt also verschiedene Interessen unter einen Hut zu bringen. An einer Stelle an der Hauswand wollte Andrea Höchstädter eigentlich eine Kletterhortensie emporranken lassen. Daraus werde leider nichts, sagt die Kirchengemeinderatsvorsitzende: „Hier liegen Kabel drunter, deshalb muss der Platz frei blieben.“

Entlang der Hauptstraße gab es weitere öffentliche Flächen zu begutachten. Seit der Remstal-Gartenschau ist hier manches Beet naturnah gestaltet. Das gefalle nicht jedem, räumt Ute Lincke ein und fügt hinzu, bei der Bepflanzung von Verkehrsinseln müsse so einiges beachtet werden. Zum einen dürfe der Pflegeaufwand für die Gemeinde nicht zu hoch sein, zum anderen müsse wegen der Verkehrssicherheit darauf geachtet werden, dass die Pflanzen eine gewisse Höhe nicht überschreiten.

Jede nicht versiegelte Fläche hilft

Auf solche Vorschriften muss Margret Thumm-Jorge keine Rücksicht nehmen. In ihrem naturnahen Garten endete der Workshop. Er erstreckt sich hinter dem Wohnhaus, das Margret Thumm-Jorges Urgroßeltern einst gekauft hatten. Nachdem sie und ihr Mann hier eingezogen seien, habe sie den Garten im Laufe von 40 Jahren nach und nach umgestaltet, sagt die Stettenerin. Viele Blumen gibt es, dazwischen Obstbäume, Büsche und Sträucher. „Einen Teil der Wiese habe ich zuletzt im März gemäht. Ich will ausprobieren, wie sich das auswirkt“, sagte Margret Thumm-Jorge. Zwischen den Trittsteinen des Weges, der in den Garten führt, darf es grünen und kann Wasser versickern. „Das macht schon einen Unterschied“, betonte Ute Lincke: „Jede Fläche, die nicht versiegelt ist, kann etwas bewirken.“

Besonders insektenfreundliche Pflanzen

Hitliste

Beim Workshop hat Bernhard Willi vom Verein Bienformatik Pflanzen vorgestellt, die besonders viele Wildbienenarten anziehen. Ganz vorne landete der Hornklee mit 57 Arten. Der Gewöhnliche Natternkopf und die Wegwarte ziehen 38 Arten von Wildbienen an, die Esparsette 25 Arten, die Wiesen-Flockenblume 16.

Workshop

Im Herbst ist ein weiterer Workshop geplant. In diesem sollen Teilnehmerinnen und Teilnehmer erfahren, wie sie ein Staudenbeet anlegen und später pflegen können. Informationen zum genauen Termin gibt es bei der Klimaschutzmanagerin Ute Lincke: u.lincke@remshalden.de.