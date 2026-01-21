Lara Urban (27) sprüht vor Ideen und Lebensmut. Mit Kuenstler.leben hat sie einen kreativen Safe Space geschaffen – doch ihr Leben ist heute ein anderes als noch vor einem Jahr.
Über 1000 kreative Ideen hat Lara Urban in ihrem Kopf. All diese auf einmal umzusetzen? Das sei unmöglich. Deshalb arbeite die 27-Jährige ihre Projekte nacheinander ab. Schon seit ihrer Schulzeit begeistert sich die Künstlerin, die ursprünglich aus der Nähe von Tübingen kommt, für alles, was mit Kreativität zu tun hat. Im Abi, während ihres Studiums oder nebenbei – Kunst und Kreativität gehören zu Lara.