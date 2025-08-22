Die neue Bundesliga-Saison bringt nicht nur sportliche Spannung, sondern auch frische Gesichter vor die Kameras. Von Sky über RTL bis DAZN - überall mischen neue Moderatorinnen und Moderatoren mit. Das sind die wichtigsten Neuzugänge.
Am 22. August startet die Bundesliga mit dem Topspiel des FC Bayern München gegen RB Leipzig (20:30 Uhr in Sat.1) in die neue Runde. Die 2. Bundesliga begann bereits am 1. August. Mit dem Anpfiff zur 63. Bundesliga-Saison verändert sich aber nicht nur das Personal auf dem Platz, sondern auch vor den Kameras: Die vier Hauptübertragungspartner RTL, Sat.1, Sky und DAZN haben ihre Teams personell aufgestockt und setzen neben bewährten Kräften viele frische Gesichter ein.