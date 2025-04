1 Mit Elan in die neue Freibadsaison. Alexander Happold, Martin Hinderer, Maximilian Friedrich und Timo Mäule (von links) stürzen sich in die Fluten. Foto: Jan Potente

Heiß ersehnter Sprung ins kühle Nass: Backnangs OB Maximilian Friedrich hat am Montagmorgen die Saison im Mineralfreibad eröffnet. Neben schnellerem Eintritt gibt es dort auch schnelles Internet.











Die Frühschwimmer können es kaum erwarten. Kurz vor 8 Uhr stehen schon die ersten Gäste am Eingang ins Mineralfreibad an der Martin-Dietrich-Allee in Backnang. Saisonstart. Endlich. „Heiß ersehnt!“, ruft eine ältere Dame, verschwindet in der Umkleidekabine und steigt kurz darauf ins 50-Meter-Becken.