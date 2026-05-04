„Wonderland Ave“: Duell zwischen Mensch und KI

Sibylle Bergs Science-Fiction-Farce „Wonderland Ave“ wird in Stuttgart am Theater tri- bühne als Kampf zwischen Mensch und Maschine aufgeführt.
Die Person schlägt die Augen auf, und schon ist sie da, die Künstliche Intelligenz. Sibylle Berg erdachte ein Spiel, in dem der Mensch allein ist mit einer Künstlichkeit, die alles weiß und alles vorschreibt, das Leben gänzlich regeln will. Acht Jahre sind vergangen, seitdem Berg „Wonderland Ave“ veröffentlichte, das Problem ist nicht verschwunden. Alejandro Quintana hat „Wonderland Ave“ nun am Theater tri-bühne inszeniert und den Chor der Künstlichen Intelligenzen auf eine einzelne Figur reduziert. Keine schlechte Idee, denn so gerät das Stück zum Duell zwischen der menschlichen Person (Natalja Maas) und der Maschine (Manuel Krstanovic). Leidenschaft und nüchterner Sarkasmus prallen unterhaltsam aufeinander.