„Wonderful Days“ im Perkins Park: „Als wären wir wieder 25“ – eine Zeitmaschine für Stuttgarts Raver

Wer hat an der Uhr gedreht? Der Perkins Park wird zur Zeitmaschine: Die Rave-Party „Wonderful Days“ bringt Fans in eine andere Ära zurück – für die Veranstalter ist’s „Herzensliebe“.
Die „Wonderful Days“, so der Name des Rave-Formats, stehen für ein Lebensgefühl, das weit über Musik hinausgeht. Für Mitveranstalter Sebastian Simon ist die Partyreihe eine Zeitmaschine. Mit seinen 47 Jahren würde er sich wieder wie mit 25 fühlen: „Man trifft dort alle, die man früher getroffen hat“, sagt Simon, der in Stuttgart auch als Betreiber des Clubs Lehmann bekannt ist. Wonderful Days sei für ihn eine echte Herzensangelegenheit, betont er – ums Geldverdienen gehe es dabei gar nicht. Es gehe eher um Gänsehaut, Erinnerungsflashs und jene Erlebnisse, in denen die Zeit kurz stillzustehen scheint.