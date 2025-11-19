„Wonder Waffel“ in Stuttgart: Waffeln in 250 Kombinationen – Berliner Foodtrend landet in Stuttgart

Waffeln, Bowls und Shakes zum selbst Zusammenstellen: Die Berliner Kette „Wonder Waffel“ hat ihren ersten Store in Stuttgart eröffnet. Was Gäste dort erwartet.
Winterzeit ist Waffelzeit – in einem neuen Store in der Tübinger Straße nahe dem Gerber können sich Naschkatzen diese jetzt nach Belieben selbst zusammenstellen. Denn das Berliner Franchise „Wonder Waffel“ expandiert und hat kürzlich seine erste Filiale in Stuttgart eröffnet. Dort gehen sowohl die beliebten Waffeln als auch Shakes, Bowls und Kaffee über die Theke.