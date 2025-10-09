Womöglich ohne Caviezel und Bellucci: Mel Gibsons Passion Christi-Fortsetzung auf Suche nach neuem Jesus?

Bisher wurde angenommen, dass James Caviezel und Monica Bellucci für Mel Gibsons "Passion Christi"-Fortsetzung als Jesus und Maria Magdalena zurückkehren. Offenbar wird aber nach neuen Darstellern gesucht.

Mel Gibsons (69) im Jahr 2004 erschienener Spielfilm "Die Passion Christi" soll fortgesetzt werden. Bislang wurde angenommen, dass die beiden Stars Jim Caviezel (57, auch James Caviezel) und Monica Bellucci (61) erneut Jesus und Maria Magdalena spielen sollen. Regisseur Gibson und sein Team sind laut eines aktuellen Berichts allerdings offenbar auf der Suche nach anderen Darstellern für "The Resurrection of the Christ" (dt. "Die Auferstehung Christi").

Neuer Jesus und neue Maria Magdalena? Der Dreh für den Nachfolger beginne in Rom, habe eine mit dem Projekt vertraute Quelle der "Page Six", der Klatschseite der "New York Post", verraten. Caviezel und Bellucci sollen demnach nicht mehr dabei sein. "Sie treffen sich [gerade] mit Schauspielern", habe der Insider erklärt. Ein Sprecher Gibsons habe auf eine Anfrage bezüglich einer möglichen Umbesetzung nicht reagiert.

Eine andere Quelle habe unterdessen ebenso bestätigt, dass Bellucci und Caviezel ersetzt werden sollen. Man habe sich angeblich dazu entschieden, da "sie viel Arbeit mit den Originaldarstellern gehabt hätten... digitales Zeug, und auch die Terminplanung". Der Film befinde sich bereits seit mehreren Monaten in Vorproduktion und es habe "viel Hin und Her" gegeben. Zuvor war berichtet worden, dass Caviezel wieder mitspielen und für die Fortsetzung digital verjüngt werden soll.

Im August wurde bekannt, dass "Die Auferstehung Christi" in Form von zwei Filmen erscheinen wird. Der erste Teil soll am 26. März 2027, also am Karfreitag, und Teil zwei am 6. Mai 2027 zu Christi Himmelfahrt veröffentlicht werden.