Womöglich ohne Caviezel und Bellucci: Mel Gibsons Passion Christi-Fortsetzung auf Suche nach neuem Jesus?

Bisher wurde angenommen, dass James Caviezel und Monica Bellucci für Mel Gibsons "Passion Christi"-Fortsetzung als Jesus und Maria Magdalena zurückkehren. Offenbar wird aber nach neuen Darstellern gesucht.
Mel Gibsons (69) im Jahr 2004 erschienener Spielfilm "Die Passion Christi" soll fortgesetzt werden. Bislang wurde angenommen, dass die beiden Stars Jim Caviezel (57, auch James Caviezel) und Monica Bellucci (61) erneut Jesus und Maria Magdalena spielen sollen. Regisseur Gibson und sein Team sind laut eines aktuellen Berichts allerdings offenbar auf der Suche nach anderen Darstellern für "The Resurrection of the Christ" (dt. "Die Auferstehung Christi").