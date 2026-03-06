Womöglich Alkohol- und Drogeneinfluss: Feuerte Britney Spears kurz vor der Festnahme ihre Suchtberater?

Wenige Wochen vor ihrer Festnahme wegen Verdachts auf Trunkenheit am Steuer soll Britney Spears ihre persönlichen Suchtberater und Sicherheitsleute entlassen haben.

Britney Spears (44) hat offenbar kurz vor ihrer Festnahme wegen des Verdachts auf Trunkenheit am Steuer genau die Menschen entlassen, die in dieser Angelegenheit auf sie aufpassen sollten. Wie das US-amerikanische Promiportal "TMZ" unter Berufung auf Insider berichtet, trennte sich die Popsängerin von ihren Sucht-Coaches - und das nur wenige Wochen, bevor die Polizei sie in Ventura County, Kalifornien, aus dem Verkehr zog.

Laut den "TMZ"-Quellen soll Spears die Coaches entlassen haben, nachdem sie einen Vertrag über den Verkauf ihrer Musikrechte unterzeichnet und eine Reise nach Los Cabos in Mexiko beendet hatte. Mit ihnen mussten demnach auch Sicherheitsleute gehen, die die Sängerin begleitet und im Blick behalten hatten.

Festnahme und Tränen bei der Bearbeitung

Spears wurde am Mittwochabend von der Polizei angehalten. Die Einsatzzentrale hatte laut "Los Angeles Times" Meldungen erhalten, dass sie mit ihrem Auto "unregelmäßig und mit hoher Geschwindigkeit" gefahren sei. Die Zeitung berichtet weiter unter Berufung auf Angaben der Polizei, dass Spears allein im Auto war.

Nach einer Reihe von Alkoholtests wurde die Sängerin am frühen Donnerstagmorgen schließlich festgenommen. Während der Bearbeitung ihres Falls im Gefängnis soll die Sängerin emotional aufgewühlt und in Tränen aufgelöst gewesen sein, berichtet nun "TMZ". Einige Stunden nach dem Vorfall wurde sie wieder freigelassen. US-Medien vermeldeten seither unter anderem, dass die 44-Jährige eine "Kombination aus Alkohol und Drogen" im Blut gehabt haben könnte.

Stete Sorgen um den Star

Seit Jahren begleiten Sorgen um ihre psychische Gesundheit die Schlagzeilen rund um Spears - ein Kapitel, das mit dem Ende der von ihrem Vater kontrollierten Vormundschaft im Jahr 2021 eigentlich abgeschlossen schien.

Wie "TMZ" aus dem Umfeld der Sängerin weiter erfahren haben will, arbeitet ihr Team derzeit daran, die Situation neu zu ordnen und eine Strategie für die Zukunft zu entwickeln.