Women’s Cycling Grand Prix: Liane Lippert attackiert im Finale, der Sieg geht aber erneut nach Italien

Kurz durften die Radsportfans in Stuttgart von einem deutschen Doppelsieg träumen – am Ende aber entschied die Italienerin Eleonora Gasparrini den Womens Cycling Grand Prix für sich.
Für eine kurze Zeit sah es so aus, als bekäme der Women’s Cycling Grand Prix in Stuttgart genau das Ende, dass sich viele Fans in Stuttgart gewünscht hatten. Als die Radsportlerinnen zum letzten Mal an diesem Tag die Hasenbergsteige in der Stuttgarter City in Angriff nahmen, setzte Liane Lippert eine Attacke. „Ich habe meinen Namen auf der Straße stehen sehen, ich habe meine Eltern gehört“, sagte sie später – als klar war, dass ihr Mut doch nicht belohnt worden ist.