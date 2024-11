„Women of the Year“-Awards von „Glamour“: „Maxton Hall“-Star Harriet Herbig-Matten begeistert im Naked Dress

„Women of the Year“-Awards von „Glamour“

1 Gewagter Auftritt: Harriet Herbig-Matten zeigt sich selbstbewusst im Naked Dress. Foto: ddp/Marcus Golejewski

Mit diesem Aufritt war Harriet Herbig-Matten das Blitzlichtgewitter sicher. Der "Maxton Hall"-Star zeigte sich bei den "Women of the Year"-Awards des Modemagazins "Glamour" im Naked Dress.











"Maxton Hall"-Star Harriet Herbig-Matten (21) hat bei den "Women of the Year"-Awards des Modemagazins "Glamour" viel nackte Haut gezeigt. Die Schauspielerin posierte im Naked Dress auf dem roten Teppich. Das transparente Mesh-Dress in Weiß stammt laut "Glamour" von dem Berliner-Label 032C. Darunter trug die 21-Jährige weiße Unterwäsche - und sonst nichts. Selbstbewusst präsentierte sich der Serienstar den Fotografen und anschließend auch auf der Bühne der Preisverleihung. Die Schauspielerin wurde für ihr herausragendes Talent als "Rising Actress" geehrt.

"Mein heutiger Look ist selbst ganz untypisch für mich", verriet die Schauspielerin im Red-Carpet-Interview dem Modemagazin. Die Schauspielerin trug demnach zum allerersten Mal ein Naked Dress auf dem roten Teppich. Und von dem freizügigen Look sollten offenbar keine aufwendigen Accessoires ablenken. Herbig-Matten setzte stattdessen auf dezenten Goldschmuck in Form eines Armreifs, Rings und einer Kette. Auch ihre Haare trug die Schauspielerin lässig offen und in leichten Wellen. Lesen Sie auch Das sind ihre Fashion-Vorbilder Die 21-Jährige sorgt immer wieder mit ihren Styles für Aufsehen. Ihre mittlerweile rund 830.000 Follower versorgt Herbig-Matten regelmäßig mit modischen Looks auf Instagram. "Mode stellt für mich eine Möglichkeit dar, sich immer wieder neu zu definieren und sein Inneres zum Ausdruck zu bringen", erklärte sie vor Kurzem im Gespräch mit spot on news. Zu ihren Fashion-Vorbildern gehören demnach unter anderem Victoria Beckham oder Pamela Anderson. Der Name Harriet Herbig-Matten ist spätestens seit dem Mega-Erfolg der Amazon-Serie "Maxton Hall" in aller Munde, die im Mai 2024 ihre Premiere feierte. Erst vor wenigen Tagen gewann die Reihe einen Bambi in der Kategorie "Beste Serie des Jahres". 2025 wird sie mit einer zweiten Staffel auf Prime Video zurückkehren, die Dreharbeiten sind bereits abgeschlossen. Herbig-Matten und ihr Co-Star Damian Hardung (26) schlüpfen auch für die zweite Staffel in die Rollen von Ruby Bell und James Beaufort, deren junge Liebe nach einem Schicksalsschlag auf eine harte Probe gestellt wird. Denn für James und seine Familie änderte sich von einer Sekunde auf die andere alles. Das hat auch Auswirkungen auf Ruby, die James mit seinem Verhalten verletzt.