Der Wechsel von Nick Woltemade vom VfB Stuttgart zu Newcastle United löst unterschiedliche Reaktionen bei den X-Nutzern aus: Lob, kritische Stimmen – und viel Häme für den FC Bayern.
Kurz vor dem Ende des Transferfensters am 1. September verlässt Nick Woltemade nun doch den VfB Stuttgart: Nicht zum deutschen Fußball-Rekordmeister FC Bayern München zieht es den Stürmer, sondern in die Premier League zu Newcastle United – für stolze 85 Millionen Euro plus fünf Millionen Euro möglicher Bonuszahlungen. Eine Summe, die der FC Bayern nicht bereit war, für den 1,98 Meter großen Torjäger zu bezahlen. Newcastle United aber, wo durch die Geldgeber aus Saudi-Arabien Geld quasi keine Rolle spielt, hat nun zugeschlagen.