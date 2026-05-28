Wollte nicht der Clown-Cousin sein: Darum legte Nicolas Cage den Nachnamen Coppola endgültig ab

Jahrzehntelang trug er den Namen bereits für die Leinwand, inzwischen heißt Nicolas Cage auch offiziell Nicolas Cage. Der Star erklärte sogleich, warum er den berühmten Nachnamen Coppola endgültig hinter sich gelassen hat.
Fast seit dem unmittelbaren Beginn seiner Schauspielkarriere ist Nicolas Cage (62) als Nicolas Cage bekannt - und hat sich unter diesem Pseudonym in der Traumfabrik wahrlich einen Namen gemacht. Denn eigentlich hört der Star auf den in Hollywood noch klangvolleren Nachnamen Coppola. Zumindest tat er das offiziell bis ins Jahr 2025, wie der Schauspieler nun der US-Seite "Variety" verraten hat. Dabei erklärte Cage auch, was der finale Beweggrund für ihn war, kein Coppola mehr sein zu wollen.