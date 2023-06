1 Von den Welpen im Südschwarzwald gibt es noch keine Fotos – dieses Jungtier tappte vor einiger Zeit im Veldensteiner Forst in Bayern in eine Fotofalle. Foto: Lupovision/Baysf

Im Südschwarzwald sind zum ersten Mal seit mehr als 150 Jahren Wolfswelpen geboren worden. Das gefalle vielen Nutztierhaltern nicht, sagt der oberste Wolfsmanager im Land, Micha Herdtfelder, im Interview, vor allem, weil die dortigen erwachsenen Tiere auch Rinder angreifen.









Die Welpen am Schluchsee sind vermutlich zwischen Ende April und Anfang Mai zur Welt gekommen. Seit kurzem weiß die Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt in Freiburg (FVA) von dem Nachwuchs im Südschwarzwald, weil das weibliche Elternteil in eine Fotofalle gegangen ist und man auf dem Bild die Zitzen erkennen kann. Micha Herdtfelder, der Leiter des Arbeitsbereichs Wolf und Luchs bei der FVA, erklärt, was sich jetzt für die Spaziergänger und Nutztierhalter ändern könnte.