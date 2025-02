1 Gut möglich, dass die Wälder rund um Ludwigsburg irgendwann wieder von Wölfen durchstreift werden. Foto: dpa/Sina Schuldt

Letztmals durchstreifte den Landkreis nachweislich vor sieben Jahren ein Wolf. Ein Fachmann denkt jedoch, dass die Tiere zurückkehren werden. Gleich zwei Wälder böten den passenden Lebensraum.











Bei einem Expertengespräch am 27. Februar können sich insbesondere Weidetierhalter von 16 Uhr an im Naturparkhotel & Landgasthof „Stromberg“ in Sachsenheim schlaumachen, wie sie ihre Herden vor Wölfen schützen können. Allerdings müssen bei Schäfern nicht gleich die Alarmglocken schrillen. Es handelt sich um eine reine Präventionsveranstaltung. Noch ist kein Isegrim in den Wäldern rund um Ludwigsburg heimisch. Ein Szenario, mit dem aber in Zukunft zu rechnen sei, wie der Fachmann und Grünen-Landespolitiker Markus Rösler meint. Es wäre dann also mehr als nur ein kurzes Intermezzo – und eine andere Gemengelage als vor einigen Jahren.