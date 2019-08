1 Der Mann kam in der Nacht von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Foto: dpa

Ein Autofahrer prallt zwischen Wolfschlugen und Filderstadt-Sielmingen frontal gegen einen Baum und wird lebensgefährlich verletzt.

Wolfschlugen - Mit lebensgefährlichen Verletzungen ist ein 59-jähriger Mann nach einem Verkehrsunfall zwischen Wolfschlugen und Filderstadt-Sielmingen (Kreis Esslingen) ins Krankenhaus gebracht worden.

Laut der Polizei war der Autofahrer am Donnerstag gegen 1.45 Uhr mit seinem VW EOS auf der Stuttgarter Straße von Wolfschlugen in Richtung Sielmingen unterwegs, als er etwa 200 Meter nach der Ortsausfahrt aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Wagen nach rechts von der Straße abkam. Dort knallte er frontal gegen einen Baum, drehte sich und kam im angrenzenden Acker zum Stehen. Der Mann wurde dabei lebensgefährlich verletzt. Er wurde an der Unfallstelle von einem Notarzt erstversorgt und anschließend vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. An dem Passat entstand ein Sachschaden von etwa 18 000 Euro.