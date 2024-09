1 Nahbarer Hollywoodstar und Retter in der Not: George Clooney gönnt sich in Venedig eine Verschnaufpause inmitten der Fotografen. Foto: Dave Benett/Getty Images for Apple TV+

In Venedig begeistert George Clooney nicht nur mit seiner schieren Präsenz und dank seiner Ehefrau Amal. Er beweist auch seine Qualitäten als Ersthelfer und Fotograf.











Seine Zeit als charmanter Arzt Dr. Ross in "Emergency Room" mag lange her sein. Den Ersthelfer-Reflex scheint sich George Clooney (63) aber bis heute vom Set der Krankenhausserie erhalten zu haben. Bei den aktuell stattfindenden Internationalen Filmfestspielen von Venedig wurde das am Sonntagabend (1. September) überdeutlich.