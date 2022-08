Wolframstraße in Stuttgart

1 Ein Wasserrohrbruch an der Wolframstraße sorgt in Stuttgart für Probleme. Foto: 7aktuell.de/Andreas Werner

Die Polizei muss am Donnerstagvormittag zu einem Wasserrohrbruch in Stuttgart ausrücken. Experten sind vor Ort, um das Problem zu beheben.















Link kopiert

Ein Wasserrohrbruch an der Wolframstraße sorgt aktuell für Verkehrsbehinderungen in Stuttgart. Die Polizei ist vor Ort und hat den Bereich in der Nähe des Einkaufszentrums Milaneos für Autofahrer abgesperrt.

Experten der ENBW sind vor Ort, um das Problem zu beheben. Nach Angaben der Po lizei haben die Wassermassen dafür gesorgt, das Teile des Asphalts angehoben wurden. Der Einsatz läuft seit etwa 10.45 Uhr.