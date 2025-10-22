Weimer unter Plagiatsverdacht - Minister ohne „Brandmauer“ und ohne Urheberrecht?

Kulturstaatsminister Weimer wird angegriffen: Sein Magazin „The European“ soll Texte prominenter Persönlichkeiten ohne Erlaubnis übernommen haben – unsichtbar für Google.
Ein kleines medienpolitisches Beben erschüttert Berlin: Ausgerechnet Kulturstaatsminister Wolfram Weimer steht im Zentrum einer mutmaßlichen Urheberrechtsaffäre. Sein Online-Magazin „The European“, das zur Weimer Media Group gehört, soll über Jahre hinweg Reden und Texte von Politikern, Bloggern und anderen Prominenten ohne deren Zustimmung übernommen und sie als Autoren des Portals ausgewiesen haben. Seit Jahren war das allerdings von keinem der Beteiligten beanstandet worden.