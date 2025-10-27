Wolfram Weimer im Zwielicht

Wegen der Beteiligung an einem Verlags- und Event-Unternehmen gibt es von LobbyControl und aus dem Bundestag Kritik am Medienstaatsminister. Was steckt dahinter?
Nach „Amigo“-Vorwürfen wegen seiner Beteiligung an der Weimer Media Group räumt Medienstaatsminister Wolfram Weimer die wahren Besitzverhältnisse und Hintergründe des Unternehmens ein, nachdem er diese bei seinem Amtsantritt im Mai laut Medienberichten in dieser Form offenbar nicht an die große Glocke gehängt hatte. Gleichzeitig schwelt auch eine Affäre über mögliche Urheberrechtsverletzungen durch den Verlag.