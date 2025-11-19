Wolfram Weimer: Ein Kulturstaatsminister zwischen Politik und Geschäft

Wolfram Weimer wehrt sich gegen den Vorwurf, gegen Geld Kontakte zu Regierungsmitgliedern zu vermitteln.
Vor drei Wochen noch eröffnete Wolfram Weimer in Marbach die neue Schiller-Dauerausstellung. Tags darauf trat er mit CDU-Landeschef Manuel Hagel bei einem Medienempfang auf. Alles verlief tadellos. Der Staatsminister und Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien schien sich nach anfänglichen Turbulenzen zu stabilisieren. Doch jetzt gerät Weimer (61) erneut in Schwierigkeiten. Der Vorwurf lautet, die Weimar Media Group, an der er neben seiner Frau zur Hälfte beteiligt ist, vermittle gegen horrende Summen exklusive Kontakte zu Mitgliedern der Bundesregierung; dies im Rahmen einer „Ludwig-Ehrhard-Gipfel“ genannten Wirtschaftskonferenz am Tegernsee – ausgerichtet vom Unternehmen des Ehepaars Weimer. Schirmherr ist Bayerns Ministerpräsident Markus Söder. Als „deutsches Davos“ wird das Treffen in Anlehnung an das Weltwirtschaftsforum in den Schweizer Bergen beworben. Weimer hatte nach Übernahme des Staatsamts die Geschäftsführung des Unternehmens niedergelegt und die Stimmrechte an seine Frau übertragen, die Beteiligung aber behalten.