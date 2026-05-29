Wolfgang Kubicki: Letzte Patrone der FDP

Wolfgang Kubicki will FDP-Chef werden. Kann er seine Partei vor dem Untergang retten? Unser Autor Armin Käfer hat gewichtige Zweifel.
In der schlimmsten Krise ihrer Geschichte setzt die FDP ausgerechnet auf einen Marketinggag der Linken: Ihr Plan für den Bundesparteitag an diesem Wochenende erinnert an die „Aktion Silberlocke“, mit der prominente Genossen wie Gregor Gysi und Bodo Ramelow ihre Partei vor dem Absturz zu retten versuchten. Die Liberalen kopieren das in gleicher Absicht mit einer Aktion Silberstoppel: Der 74-jährige Wolfgang Kubicki, häufig mit ergrautem Dreitagebart unterwegs, soll sie vor der endgültigen politischen Pleite bewahren. Wenn Bayerns Ministerpräsident Markus Söder ein Freidemokrat wäre, würde er den bisher eher als Spötter und Querkopf bekannten Politsenior vielleicht als letzte Patrone der FDP bezeichnen.