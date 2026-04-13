Wolfgang Grupp junior erklärt: Bis zu 30 Cent weniger – warum Sprit an Trigema-Tankstellen so viel billiger ist

Wer in diesen kritischen Tagen Benzinpreise vergleicht, kommt nicht daran vorbei: Trigema-Tankstellen sind so viel billiger als die Konkurrenz. Wie ist das möglich?
Eine exemplarische Beobachtung aus diesen Tagen, da fast kein Thema die Deutschen derzeit so bewegt wie die explodierten Spritpreise: Am Ostersamstag, 3. April 2026, spätvormittags in Burladingen: An allen drei Tankstellen des Städtchens auf der Zollernalb stehen die Autofahrer Schlange. Denn hier sind Diesel und Benzin meist deutlich billiger als im Umland.