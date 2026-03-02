Wolfgang Grupp im Gespräch mit Gysi: Um sein Enkelkind kümmert sich der Ex-Trigema-Chef „jeden Tag“

Am Montagabend trafen sich Gregor Gysi und Ex-Trigema-Chef Wolfgang Grupp in Tübingen zum Gespräch. Es war der erste öffentliche Auftritte des Unternehmers seit seinem Suizidversuch.
Das erste Bild des Montagabends wird wohl in Erinnerung bleiben: Gregor Gysi hilft Wolfgang Grupp in den Mantel, als der Ex-Trigema-Chef zur Gesprächsreihe „Gysis Begegnungen“ vor dem Neuen Kunstmuseum in Tübingen erscheint und aus dem Auto steigt. Etwa 400 Menschen sind gekommen, darunter auch Tübingens OB Boris Palmer (parteilos), um einen der ersten wirklich öffentlichen Auftritte des Burladinger Unternehmers mitzuerleben, der das letzte halbe Jahr eher zurückgezogen zugebracht hatte – kleinere Geschichten, als er etwa mal in einer Trigema-Filiale im September 2025 mit anpackte, ausgenommen.