Wolfgang Grupp aus Burladingen: „Die Regierung muss weg“ – Ex-Trigema-Chef sieht Lindner in der Pflicht

„Die Regierung muss weg“ – Ex-Trigema-Chef sieht Lindner in der Pflicht

1 Wolfgang Grupp will noch vor den nächsten angesetzten Wahlen ein Ende der Ampel. (Archivbild) Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Der Trigema-Patron Wolfgang Grupp keilt in Berlin gegen die Bundesregierung – nicht zum ersten Mal. Er hofft darauf, dass sich die FDP mit einem Ende der Ampel auch von Umfragetiefen gesundstoßen kann.











Der inzwischen im Ruhestand weilende Ex-Trigema-Chef, Wolfgang Grupp, hat sich erneut über die Ampel geärgert und Neuwahlen gefordert. „Die Regierung muss weg“, sagte er – von Beifall begleitet – bei einer Veranstaltung für Familienunternehmen in Berlin im September, zu der es Mitschnitte gibt. Er verstehe den FDP-Chef Christian Lindner nicht, dass er nicht den Mut habe, „die Regierung, die keiner will, aufzulösen.“ Denn dann würde es Neuwahlen geben „und dann kriegt die FDP wieder Stimmen“, ist der 82-Jährige Burladinger Unternehmer überzeugt.