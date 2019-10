1 Wolfgang Gedeon darf in der AfD bleiben – vorerst. Foto: Christoph Schmidt/dpa/Christoph Schmidt

Ein Gericht hat einen Parteiausschluss von Wolfgang Gedeon erneut abgelehnt. Der umstrittene Landtagsabgeordnete darf somit weiterhin Mitglied der AfD sein.

Stuttgart - Wolfgang Gedeon darf vorerst Mitglied in der AfD bleiben. Ein Parteiausschlussverfahren gegen den wegen Antisemitismusvorwürfen vorbelasteten Landtagsabgeordneten ist damit erneut gescheitert, wie ein Sprecher des schleswig-holsteinischen Landesverbands der Deutschen Presse-Agentur bestätigte. Der Bundesvorstand der Partei unterlag damit vor dem Landesschiedsgericht Schleswig-Holstein, das in der Sache entschied. In einer Mitteilung teilte das Gericht mit, dass es den neuen Antrag als zum Teil unzulässig und zum Teil unbegründet abgewiesen habe. Das baden-württembergische Schiedsgericht hatte sich in der Sache als befangen erklärt.

Der baden-württembergische Landesvorstand hatte ebenfalls schon den Parteiausschluss gegen Gedeon angestrebt - das Landesschiedsgericht hatte den Antrag aber unter Verweis auf formale Gründe zurückgewiesen. Antisemitismusvorwürfe gegen Gedeon hatten 2016 vorübergehend zur Spaltung der AfD-Fraktion im baden-württembergischen Landtag geführt. Gedeon gehört dem Landesparlament derzeit als fraktionsloser Abgeordneter an.