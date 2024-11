Wolfgang Faißts Amtszeit endet: „Es war mir eine Ehre“

1 Der scheidende Bürgermeister Wolfgang Faißt (rechts) im Gespräch mit Redaktionsleiter Thomas K. Slotwinski (Mitte) und Redakteur Manuel Schust. Foto: Geronimo Schmidt

Nach 24 Jahren ist Schluss. Drei Amtszeiten konnte Wolfgang Faißt als Bürgermeister die rasante Entwicklung Renningens in erster Reihe mitgestalten. Nun verabschiedet er sich Ende November in den Ruhestand.











Fast ein Vierteljahrhundert war Wolfgang Faißt Rathauschef in Renningen. In seine drei Amtszeiten fielen mit der Ansiedlung des Bosch Forschungszentrums in Malmsheim und der Neubaugebiete im Wohnungsbauschwerpunkt Schnallenäcker zwei Meilensteine in der Stadtentwicklung Renningens. Bevor Faißt am Freitag, 29. November, offiziell in den Ruhestand verabschiedet wird, zieht er im Gespräch mit unserer Zeitung Bilanz.