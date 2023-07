1 Einst Unternehmer, seit Oktober 2016 Präsident des VfB Stuttgart: Wolfgang Dietrich Foto: Baumann

Wolfgang Dietrich ist als Präsident des VfB Stuttgart nach wie vor umstritten. Vor den entscheidenden Wochen der Fußball-Bundesliga geht es um mögliche Interessenskonflikte aufgrund seiner beruflichen Vergangenheit – mal wieder.









Stuttgart - Die Saison neigt sich dem Ende entgegen. Was auch bedeutet: Es naht die Zeit der Entscheidungen, es sind die Wochen der Wahrheit. Eine bittere für den VfB Stuttgart: Der direkte Klassenverbleib ist nach dem Sieg des FC Augsburg bei Eintracht Frankfurt kaum noch möglich – da hilft auch das direkte Aufeinandertreffen mit dem FCA am Karsamstag (15.30 Uhr) nicht viel. Auf Platz 15, den nun der FC Schalke 04 belegt, fehlen dem VfB sechs Punkte. Das höchste der Gefühle dieser verkorksten Saison, so scheint es derzeit, ist die Teilnahme an der Relegation.