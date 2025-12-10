Ein Jahr nach dem Tod von Wolfgang Becker kommt mit "Der Held vom Bahnhof Friedrichstraße" sein letztes Werk in die Kinos - eine bittersüße Hommage an Wahrheit und Täuschung, Humor und Melancholie - und ein liebevolles Lebewohl an einen großen Geschichtenerzähler.
Mit "Der Held vom Bahnhof Friedrichstraße" verabschiedet sich Wolfgang Becker (1954-2024) von der großen Kinoleinwand - und zugleich von seinem Publikum. Ein Jahr nach seinem Tod kommt der Film am 11. Dezember 2025, fast auf den Tag genau zu seinem ersten Todestag, in die deutschen Kinos.