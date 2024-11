Wolfach (Ortenaukreis): Autofahrer bei Zusammenstoß mit Traktor schwer verletzt

1 Nach Angaben der Polizei wurde der 49-jährige Autofahrer schwer verletzt. (Symbolbild) Foto: dpa/Stefan Puchner

Ein 17-Jähriger ist mit einem Traktor auf einer Bundesstraße unterwegs. An einer Einmündung übersieht er ein entgegenkommendes Auto - mit fatalen Folgen.











Bei einem Zusammenstoß mit einem Traktor in der Nähe von Wolfach (Ortenaukreis) ist ein Autofahrer schwer verletzt worden. Der 17 Jahre alte Traktorfahrer war am Freitag auf der Bundesstraße 294 von Wolfach kommend in Richtung Halbmeil im Stadtteil Kinzigtal unterwegs, als er an einer Einmündung ein entgegenkommendes Auto übersah, wie die Polizei mitteilte.

Der 49-jährige Autofahrer wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der 17-Jährige blieb unverletzt. Die Bundesstraße wurde nach dem Unfall vorübergehend gesperrt, am Abend aber wieder freigegeben.