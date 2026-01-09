Wohnzimmerkonzerte in Schorndorf: Konzerte als Herzensprojekt – So hilft ein Verein Familien und Hospizen

Der Verein Schatzkiste organisiert in Schorndorf Konzerte mit Bands unterschiedlicher Musikrichtungen. Der Erlös geht an wohltätige Zwecke.

Der Vereinsvorsitzende Benjamin Meitinger sagt, dass die Resonanz ein guter Antrieb für weiteres Engagement ist: „Nach den Riesenerfolgen der nun 45 Wohnzimmerkonzerte seit Januar 2022 wollen wir den Erfolg mit einer weiteren Konzertreihe fortführen.“ Das heißt, das besondere Konzept der Musikreihe kommt an: Diese Konzerte steigen in einem rund 130 Quadratmeter großen Eventraum des Vereins Schatzkiste.

Ganz nach dem Motto des Vereinsvorsitzenden: „Freitags vom Feierabend aufs Konzert-Sofa“. Ab Januar geht es nun in die zweite Hälfte der Reihe.

Die Wohnzimmerkonzerte bieten Musik in einer intimen und gemütlichen Atmosphäre. Darüber hinaus bietet sich auch die Möglichkeit, Künstler hautnah zu erleben und sie in einer entspannten Atmosphäre zu erleben.

DoppelD sind Mitte April zu erleben. Foto: Verein Schatzkiste Schorndorf

Folgende Bands treten bei der nächsten Auflage der Musikreihe auf:

Am Freitag, 16. Januar, Rio Grande Mud

Am Donnerstag, 22. Januar, Kneipen Chor

Am Freitag, 30. Januar, Cassandra & the Boyz

Am Freitag, 13. Februar, Daniel & Jogse

Am Samstag, 14. Februar, Ela & die Herzensbrecher

Am Freitag, 27. Februar, Midnight Rodeo

Am Freitag, 13. März, Christoph Melzer’s Folknight

Am Freitag, 27. März, Die Besenreisser

Am Freitag, 17. und Samstag, 18. April: DoppelD & The Groove Affair

Geld für wohltätige Aktionen wird gesammelt

Schatzkiste nennt sich der eingetragene Verein mit 160 Mitgliedern, darunter 30 aktive. „Wir planen und organisieren außergewöhnliche Events wie Konzerte, Straßenfeste oder Bobby-Car-Meisterschaften mit dem Hintergrund, hier Gelder für wohltätige Aktionen zu generieren“, sagte Meitinger.

„Die Verwendung kann dann zum Beispiel für eine Familie sein, welche einen schweren Schicksalsschlag erlitten hat, sei es Krankheit oder gar Tod.“ Gelder fließen aber auch in gemeinsame Aktionen mit Hospizen, Altenheimen, Kindertagesstätten oder Krankenhäusern. Seit Oktober 2022 besitzt die Schatzkiste in Schorndorf den Mehrzweckraum, der für kleinere Events wie Wohnzimmer-Konzerte, Kinderkrabbelgruppen, Tanzworkshops für sozial benachteiligte Kids oder Special Kids genutzt wird.

Tickets gibt es vorab unter der Hotline (per WhatsApp) 01590/4977648, der Eintritt ist frei, die Bands spielen für den Hut. Es gibt lediglich einen Mindestverzehr von 5 Euro. Einlass ist jeweils um 19 Uhr, Beginn um 19.30 Uhr. Der Mehrzweckraum „Wohnzimmer“ der Schatzkiste befindet sich in der Vorstadtstraße 67 in Schorndorf. Weitere Infos unter www.die-schatzkiste.info.