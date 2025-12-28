Wohnzimmer in Backnang: Nach der Bescherung ist Tauschparty angesagt

Die „Ugly Sweaters Party“ im Backnanger Wohnzimmer hilft dabei, ungewollte Präsente an den Mann oder die Frau zu bringen.
Schon beim Auspacken unterm Christbaum, sagt Marion aus Backnang, die ihren Nachnamen nicht in der Zeitung lesen will, sei ihr klar gewesen, dass der karierte Schal in Brauntönen ihrem Geschmack zuwiderläuft. Und die Blumen aus Metall, die an die Wand gehängt werden können, passen nicht zu ihrem Einrichtungsstil. Silke Merz hingegen hat von ihrem Vater ein Schlüsselmäppchen und einen Geldbeutel zu Weihnachten bekommen. „Aber mir gefällt dieses Weinrot nicht“, so die Waiblingerin.