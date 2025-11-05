„Wohnzimmer-Comedy“ aus Stuttgart: Komikerin Petra Binder wieder im SWR-Fernsehen – doch wie geht es ihr?

Seit zwei Jahren steht Petra Binder, ein Teil des schwäbischen Duos Dui do on de Sell, nicht mehr auf einer Live-Bühne. Gesundheitliche Probleme hindern sie daran, auf Tour zu gehen. Nun aber haben sich ihre Fans gefreut: Am Dienstagabend war sie mit ihrer Kollegin Doris Reichenauer in ihrer Sende-Reihe „Die Wohnzimmer-Comedy“ im SWR-Fernsehen zu sehen.

In ein Halloween-Kostüm ist Binder in dieser Folge gestiegen und zu einem Menschenaffen mutiert. Beim Internetversand sei „was schief gegangen“, sagt sie. Dann klingelt es an der Tür. Kinder wollen Saures oder Süßes – und schreien voller Entsetzen auf, als sie ins Antlitz von King Kong blicken. Im Nu ergreifen die Kleinen die Flucht – und die lustigen Schwäbinnen können die Süßigkeiten ganz allein selbst vernaschen.

Gute Quote parallel zum Fußball-Spitzenspiel erzielt

Petra Binder sieht als Halloween-Monster gut aus. Die ausgestrahlte Folge war eine Wiederholung. Der SWR wollte damit parallel zum Spiel Bayern München gegen Paris Saint-Germain punkten. Die Rechnung ging auf: Bei Dui do on de Sell haben 194.000 Zuschauerinnen und Zuschauer eingeschaltet. Mit 5,9 Prozent lag der Marktanteil über dem Senderschnitt.

Über das weiterhin große Interesse der Fans an „Wohnzimmer-Comedy“ freut sich Petra Binder. „Mir geht es gut“, sagt sie am Mittwoch am Telefon. Es geht ihr so gut, dass sie im Fernsehstudio wie eh und je ihre Späße machen kann. Nur den Strapazen einer Tour unterzieht sie sich nicht mehr.

Neue Folgen der „Wohnzimmer-Comedy“ starten im SWR nächste Woche

Im vergangenen Sommer haben Petra Binder und ihre langjährige Partnerin Doris Reichenauer sechs neue Folgen der „Wohnzimmer-Comedy“ aufgezeichnet, die von nächster Woche an ausgestrahlt werden. Nach der Wiederholung vom Dienstagabend sind dann also neue, bisher nicht gezeigte Szenen zu sehen.

Petra Binder freute sich sehr, „dass das Produktionsteam bei der Aufzeichnung Rücksicht genommen hat“. Die Drehtage waren kürzer als üblich, und an Tagen, an denen es ihr nicht so gut ging, konnten Aufnahmen verschoben werden, was Petra Binder berührt hat: „Sie hätten auch sagen können: Wir suchen eine andere. Aber sie haben das nicht getan – das rechne ich allen sehr hoch an.“

Zukunft der „Wohnzimmer-Comedy“ im SWR hängt von Quoten ab

Noch unklar ist, ob es nach der im Sommer aufgezeichneten Staffel der „Wohnzimmer-Comedy“, die nun in den nächsten Wochen ausgestrahlt wird, eine weitere geben wird. Wahrscheinlich hängt dies wieder mal von den Quoten ab.

Während Binder pausiert, tourt Doris Reichenauer erfolgreich solo durchs Land. Sie gewann gar den Kleinkunstpreis 2025 von Baden-Württemberg und steht dieser Tage als Gast bei der SWR-Sendung „Comedy Scheune“, dem Nachfolgeformat von „Hannes und der Bürgermeister“, mit Hillu’s Herzdropfa sowie Elsbeth und Alois Gscheidlen Erpfenhausen auf der Ostalb vor der Kamera. „Wir haben gerade die Weihnachtssendung aufgenommen“, sagt sie, „und jetzt kommt die Silvestersendung.“ Was früher für das SWR-Fernsehen die Mäulesmühle in Musberg war, ist nun der Kulturhof Erpfenhausen im Kreis Heidenheim.

Doris Reichenauer (rechts) erhielt den Kleinkunstpreis von Baden-Württemberg 2025. Auf dem Foto ist sie mit weiteren Preisträgern zu sehen. Foto: Rohrbach

„Soll ich daheim bei meinem Rentner rumhocken?“ – Doris Reichenauer bleibt aktiv

Ans Aufhören denkt die 63-jährige Reichenauer noch lang nicht. „Soll ich daheim bei meinem Rentner rumhocken?“, fragt sie. Auch Weltreisen seien nichts für sie. Stattdessen genießt die turbulente Comedy-Frau mit dem Kurzhaarschnitt den engen Kontakt zur Familie und zu den Enkeln. Auf ihre Auftritte habe sie „noch richtig Bock“, sagt sie. Ihre Fans sagen: Das sieht man ihr auch an. An Themen mangelt es ihr nicht. Ob Nachbarn, Freunde oder Familie – alle werden verarbeitet in ihrer Show. „Natürlich mit anderen Namen.“ Erst kürzlich habe eine Nachbarin gesagt: „Du, die Szene da, das war doch ich?“