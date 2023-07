Wohnungstausch in Ludwigsburg

1 Wenn Neubauprojekte wie hier in der Heinrich-Schweitzer-Straße in Ludwigsburg entstehen, ergeben sich Möglichkeiten zum Wohnungstausch. Foto: Simon Granville

Projekte wie „Klein gegen Groß“ sollen Mieter dazu bewegen, in ein kleineres Zuhause umzuziehen und so dringend benötigte Quadratmeter freizuschaufeln – etwa für Familien. Doch in der Praxis gestaltet sich der Wechsel oft schwierig.









Ludwigsburg - Fünf Mieter hat das Unternehmen Städtische Wohnungsbau Ludwigsburg (WLB) im vergangenen Jahr im Rahmen ihrer Aktion „Mein passendes Zuhause“ bewegen können, von einer großen in eine kleine Wohnung zu wechseln. Eine überschaubare Zahl. In der Branche dürften die Ludwigsburger dafür mehr als nur ein anerkennendes Kopfnicken ernten. Fünf Mieter in nur einem Jahr? Eine solche Zahl können andere nicht vorweisen.