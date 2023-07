1 Schöne Wohnungen, schöne Innenhöfe: Silke Koch in dem Viertel, in dem ihre Baugemeinschaft viel erreicht hat. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Baugemeinschaften sind eine Chance, ein Eigenheim zusammen mit anderen Bauherren zu verwirklichen. Doch der Weg dahin kann steinig sein. Silke Koch jedoch hatte Glück – und lebt nun in einem Vorzeigeviertel im Stuttgarter Westen.









Silke Koch (47) freut sich „jeden Tag, hier zu leben“: in einem Vorzeigeviertel im Stuttgarter Westen mit ruhigen und grünen Innenhöfen, dennoch nah am Stadtzentrum; in einer Wohnung nach ihren Bedürfnissen. In diese 80 Quadratmeter konnten sie und ihr Partner als Teil einer privaten Baugemeinschaft ziehen.