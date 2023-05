1 Besonders Menschen mit knappem Budget tun sich schwer auf dem Stuttgarter Wohnungsmarkt – hier prüfen Studenten der Uni die Angebote. Foto: Lichtgut//Leif Piechowski

Der Wohnungsmarkt in der Landeshauptstadt ist angespannt. Wer sich auf die Suche begibt, kann jedoch ganz unterschiedliche Erfahrungen machen – vom unverschämten Abzock-Angebot bis hin zur großen menschlichen Geste. Und mancher will sogar Putin anrufen.









Es könnte die Gelegenheit sein. Eine Drei-Zimmer-Wohnung in netter Gegend von Bad Cannstatt. Gut 60 Quadratmeter. Sie soll zwar 880 Euro Kaltmiete kosten, doch preislich liegt sie damit in Stuttgart nicht am obersten Rand. In der Anzeige wird an einem Samstagvormittag zur freien Besichtigung geladen. Also hin.