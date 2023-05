10 Hülya Aydin (21) wohnt für 550 Euro warm im Stuttgart-Süden (inklusive Strom, Heizung und Internet). Ihr WG-Zimmer hat 22 Quadratmeter und zwei große Fenster – viel Platz für einen Schreibtisch, ein großes Bett, einen Schrank und ihren geliebten Schminktisch. Foto: Lichtgut/Achim Zweygarth/Achim Zweygarth

550 Euro, 440 Euro, 520 Euro und 270 Euro warm – das sind realistische Mietpreise in baden-württembergischen Studentenstädten. Vier junge Leute öffnen ihre WG-Türen und erzählen, wie sie überhaupt an eine Bleibe gekommen sind.









Stuttgart - 440 bis 750 Euro in Stuttgart, 356 bis 599 Euro in Karlsruhe oder 360 bis 525 Euro in Konstanz. Diese Zahlen lassen Studierende und ihre Eltern nachts wach liegen. Es sind die durchschnittlichen Warmmieten für Studenten in Baden-Württembergs beliebtesten Unistädten. Der Finanzdienstleisters MLP und das Institut der deutschen Wirtschaft haben sie in ihrem aktuellen Studentenwohnreport vorgelegt. Der Markt ist umkämpft, wie leben die Studierenden, die eine Bleibe ergattern konnten?