Wohnraum ist knapp, Platz zum Bauen auch: unter Oberbürgermeister Matthias Knecht hat sich das Verhältnis zu den privaten Bauträgern gebessert. Kritik gibt es dennoch.

Der Wohnungsmarkt in Ludwigsburg ist hart umkämpft. Auch diejenigen, die bauen, beklagen teils fehlende Entwicklungsmöglichkeiten.









Ludwigsburg - Insgesamt 211 neue Wohnungen in zentraler Lage, die Gebäude erfüllen „höchste ökologische und soziale Ansprüche“. In Anbetracht der angespannten Lage auf dem Wohnungsmarkt klingen die Pläne, mit dem sich das Ludwigsburger Bauunternehmen Strenger gegen die Konkurrenz durchgesetzt hat, wie ein Coup. Ungeschickt nur, dass die Wohnungen eben nicht in der Barockstadt, sondern im südbadischen Weil am Rhein gebaut werden.