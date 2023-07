1 In Stuttgart werden die meisten Wohnungen angeboten, aber auch in Ludwigsburg oder Esslingen wächst Airbnb kontinuierlich. Foto: imago/Joko/Oliver Im Masche

In Zeiten der Wohnungsnot versuchen die Kommunen in der Region die Expansion der populären Vermietungsplattform einzudämmen. Doch die Möglichkeiten sind begrenzt. Oft ist auch unklar, wie hoch der Schaden ist, der durch Airbnb entsteht.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Ludwigsburg - Es ist eine Erfolgsgeschichte, wie sie so meist nur in den USA geschrieben wird. 2008 ärgern sich ein paar Uni-Absolventen über hohe Mieten und ausgebuchte Hotels in San Francisco, gründen ein Unternehmen – und heute, etwas mehr als zehn Jahre später, vermittelt Airbnb private Unterkünfte in mehr als 190 Ländern dieser Welt. Napster, Facebook, Uber – es gibt viele solcher Geschichten von Unternehmen, die auf digitaler Grundlage althergebrachte Geschäftsmodelle auf den Kopf stellen. Allen gemein ist, dass, sobald sich der Erfolg einstellt, die Kritik wächst.