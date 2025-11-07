Wohnungsnot in der Region: 8800 Wohnungen fehlen im Kreis Ludwigsburg – Neubau mit „angezogener Handbremse“

Eine Untersuchung des Pestel-Insituts hat ergeben, dass im Kreis Ludwigsburg dringend mehr Wohnraum benötigt wird. Experten fordern den Bund auf, entsprechende Anreize zu schaffen.
Der Landkreis Ludwigsburg hat ein Wohnungsdefizit. Aktuell fehlen rund 8800 Wohnungen. Gleichzeitig stehen 5560 Wohnungen bereits seit einem Jahr oder länger leer. Wer eine Wohnung sucht, sollte sich darauf aber keine Hoffnungen machen: Wohnungen, die lange Zeit leer stehen, gehen kaum wieder in die Vermietung. Diese Zahlen gehen aus einer aktuellen regionalen Wohnungsmarkt-Untersuchung hervor, die das Pestel-Institut durchgeführt hat.