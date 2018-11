Wohnungsnot in Baden-Württemberg „Innenbalkon“ in Wohnungsanzeige macht das Netz sprachlos

Von Sascha Maier 30. November 2018 - 10:38 Uhr

Falls Sie sich fragen: So sieht ein „Innenbalkon“ aus. Foto: Screenshot

Die Dreistigkeit mancher Vermieter scheint keine Grenzen mehr zu kennen. Eine Wohnungsanzeige in Freiburg wirbt mit einem „Innenbalkon“ – doch was soll das sein?

Freiburg - Eine Wohnungsanzeige, die mit einem „Innenbalkon“ wirbt, macht derzeit Furore im Netz. Einem was? Genau diese Frage stellen sich gerade etliche Menschen in sozialen Medien. Sie finden es reichlich absurd, einen schnöden Glaskasten mitten in einer Ein-Zimmer-Wohnung in Freiburg, der vielleicht als Terrarium für eine Riesenschlange nutzbar wäre, als „Innenbalkon“ zu bezeichnen. Entdeckt hat das Kleinod mit dem besonderen Wohnkomfort der BZ-Digitalredakteur Konstantin Görlich – und die Anzeige auf Twitter geteilt:

Klar, dass das im Netz für reichlich Spott sorgt:

Andere denken weiter und suchen nach Pendants:

Oder malen sich andere Szenarien aus, wie es sich so mit „Innenbalkon“ lebt:

Und ein weiterer Twitter-Nutzer denkt schon an den Sommer:

Wer jetzt Hoffnungen gehegt hat, sich auf die Wohnung mit dem gewissen Extra zu bewerben, muss stark sein: Die Wohnungsanzeige bei Immoscout24 ist mittlerweile weg. Ob jemand die Wohnung mit „Innenbalkon“ jetzt sein eigen nennt oder der Vermieter die Anzeige nach dem Spott im Netz kleinlaut rausgenommen hat, ist allerdings nicht bekannt.