Wohnungsnot in Baden-Württemberg: Eine von 23 Wohnungen im Südwesten steht leer

1 Hausdächer in der Heidelberger Altstadt (Symbolbild) Foto: IMAGO/Norbert Neetz/IMAGO/Norbert Neetz

Rund 236.000 Wohnungen standen zum Stichtag am 15. Mai 2022 leer. Das entspricht einem Anteil von 4,3 Prozent. Die Statistiker haben auch ermittelt, womit im Land geheizt wird.











Link kopiert



In Baden-Württemberg gibt es laut Zensus 2022 insgesamt 2.566.980 Gebäude mit Wohnraum und 5.461.921 Wohnungen. Die Wohnungen würden überwiegend mit fossilen Energien geheizt, teilte das Statistische Landesamt am Dienstag in Stuttgart mit. Die meisten Gebäude mit Wohnraum wurden in den 1960er- und 1970er-Jahren erbaut. Danach schwächten sich die Neubauaktivitäten deutlich ab.