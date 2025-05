Wohnungsnot im Südwesten: Ämter genehmigen weniger neue Wohnungen zu Jahresbeginn

1 Modernes Wohngebiet mit Einfamilienhäusern und Mehrfamilienhäusern in Baden-Württemberg. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich

Die Wohnungsnot ist auch im Südwesten groß. Neue Zahlen zeigen: Die Trendwende im Wohnungsbau bleibt nicht nur aus - es geht weiter abwärts.











Der Wohnungsbau in Baden-Württemberg kommt auch zu Jahresbeginn nicht aus dem Tief. Die Zahl der genehmigten Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden lag im ersten Quartal bei 6.100 - und damit sechs Prozent unter dem Vorjahreszeitraum, wie das Statistische Landesamt in Fellbach bei Stuttgart mitteilte. Noch deutlicher war der Rückgang im Neubau: Auf neuen Wohngebäude entfielen von Januar bis März 4.674 Genehmigungen, und damit neun Prozent weniger als ein Jahr zuvor.