Wohnungsmarkt: Warum auch freie Wohnungen zum Problem werden können

In Deutschland gibt es rund zwei Millionen freie Wohnungen. Doch eine Lösung für die Wohnungskrise ist das nicht. Vielmehr sorgt es für andere Probleme.











In Berichten über den Wohnungsmarkt in Deutschland geht es meist um fehlenden Platz in Städten, Hunderte Interessenten bei Besichtigungen, um steigende Preise. Doch es gibt Teile in Deutschland, da ist die Lage völlig anders: Mietpreise von sechs Euro pro Quadratmeter und viele freie Wohnungen, zwischen denen sich Bewerber entscheiden können. Leerstand ist eine Realität in zahlreichen Regionen Deutschlands. Wie man damit umgeht, dazu hat Bauministerin Klara Geywitz (SPD) am Dienstag in Berlin eine Strategie vorgestellt. Das Wichtigste im Überblick.