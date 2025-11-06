Die Krise auf dem Wohnungsmarkt hält an - und trifft zunehmend auch Menschen mit mittleren Einkommen. Wer besonders belastet ist und welche Lösungen der Mieterbund vorschlägt.
Berlin - Wohnen in Deutschland wird für immer mehr Menschen zur existenziellen Herausforderung. Wohn- und Mietkosten belasteten zunehmend auch Bürgerinnen und Bürger mit mittleren Einkommen, heißt es in einem aktuellen Bericht des Deutschen Mieterbunds auf Basis von Umfragen und öffentlichen Statistiken. "Verdrängung und Platzmangel treffen längst nicht mehr nur die Schwächsten", sagte Verbandspräsidentin Melanie Weber-Moritz. "Auch die Mittelschicht gerät zunehmend unter Druck."