Wohnungsmarkt in Stuttgart: „Die Miete ist nach oben offen“ – ist möbliertes Wohnen Abzocke?

Wohnungsmarkt in Stuttgart

1 In Stuttgart ist die Nachfrage nach möblierten Wohnraum größer als das Angebot. Foto: © agent home gmbh

Möbliertes Wohnen gewinnt immer mehr an Bedeutung. Nutzen Vermieter dies als Trick, um die Mietpreisbremse zu umgehen? Oder ist das Wohnen auf Zeit modern – und unsere Zukunft?











Sara Basad war auf der Suche: Die junge Frau, die zu Anfang der 2000er Jahre in Nürnberg für eine Agentur arbeitete, die möblierte Wohnungen vermietete, sollte nach Stuttgart ziehen, um dort eine Filiale aufbauen. Also suchte sie dort nach einer Wohnung für sich. Sie wurde über eine Zeitungsannounce fündig: Ein junger Mann ging für ein Jahr nach Mexiko und vermietete für diese Zeit seine Wohnung an sie. Allerdings nur unter der Bedingung, dass sie sich selbst eine Matratze kaufte. Basad sagte dennoch zu, denn dieses – mal abgesehen von der Matratze – möblierte Wohnen auf Zeit gab ihr die Möglichkeit, zu schauen, ob es ihr die neue Aufgabe und Stuttgart überhaupt gefielen.