Wohnungsmarkt in Leinfelden-Echterdingen

1 Auch auf den Fildern sind günstige Mietwohnungen Mangelware. Foto: Ralph Peters//imago images

Otto Ruppaner, dem neuen Oberbürgermeister von Leinfelden-Echterdingen, ist der Schutz von Eigentum wichtig. So begegnet er Forderungen, den offensichtlich hohen Wohnungsleerstand in seiner Stadt zu erheben.











Link kopiert



Günstige Mietwohnungen sind nicht nur in Stuttgart, sondern bekanntlich auch auf den Fildern rar gesät. Dennoch stehen in Leinfelden-Echterdingen einige Häuser leer, wie Monika Heilmann von der Flüchtlingshelfergruppe Arbeit und Integration beobachtet hat. Sie schätzt, dass sich der Leerstand auf eine dreistellige Zahl belaufen könne. Deshalb hat sie am Rande der jüngsten Gemeinderatssitzung daran erinnert, dass im Artikel 14, Absatz 2 des Grundgesetzes festgehalten ist: „Eigentum verpflichtet.“ Und: „Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen.“