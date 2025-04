2 Die Finanzaufsicht lockert die Kreditvorgaben für Banken - das könnte zu mehr Immobiliendarlehen führen (Archivbild) Foto: Jan Woitas/dpa

Der Immobilienmarkt in Deutschland hat sich nach langem Boom abgekühlt, Sorgen vor einer Überhitzung sind geschwunden. Nun reagiert die Finanzaufsicht. Davon könnten Verbraucher profitieren.











Frankfurt/Main - Die Lage am Markt für Wohnimmobilien hat sich nach Einschätzung der Finanzaufsicht Bafin entspannt. Daher lockert sie die Kreditvorgaben für Banken. In der Folge könnten die Institute günstiger Darlehen für Wohnungen und Häuser an Verbraucher vergeben.