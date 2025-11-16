Wohnungseinbrüche Rems-Murr-Kreis: Größere Fahndung – Täter wird mit Polizeihubschrauber gesucht

Nachdem eine Bewohnerin erwacht und den Einbrecher sieht, flieht dieser und wird großflächig gesucht.

Gleich mehrere Bewohner im Rems-Murr-Kreis sind am Wochenende Opfer von Wohnungseinbrüchen geworden. Besonders schockierend muss der Vorfall für eine Bewohnerin in Aspach gewesen sein. Am späteren Freitagabend gegen 21.30 Uhr brach ein bislang unbekannter Täter über ein Kellerfenster in ein Einfamilienhaus im Wüstenbacher Weg in Großaspach ein. Dort durchsuchte der Einbrecher das Untergeschoss, stieg anschließend nach oben und betrat das Wohnzimmer.

Schock in der Nacht – Frau sieht Täter Dort erwachte die schlafende Bewohnerin und bemerkte den Täter. Dieser flüchtete vermutlich über denselben Weg aus dem Gebäude. Eine großräumige Fahndung mit Polizeihubschrauber lief ins Leere. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Backnang unter 07191/9090 entgegen.

Ebenfalls am Freitag zwischen 18.30 und 23 Uhr brachen bislang unbekannte Täter über eine Terrassentüre in ein Reihenhaus in der Friedrich-Schofer-Straße in Waiblingen ein. Dort durchsuchten die Täter mehrere Schränke und entwendeten Bargeld und eine Geldkassette mit Dokumenten.

Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise

An der Terrassentüre entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter 07151/950422 entgegen. Und auch in Sulzbach an der Murr kam es Samstag zu einem Einbruchsversuch – in der Zeit zwischen 16.15 Uhr und 17.15 Uhr in der Ittenberger Straße. Den Tätern gelang es nicht, in Innere zu gelangen. Zeugenhinweise nimmt das Revier Backnang, 07191/9090, entgegen.