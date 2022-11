1 Zwischen Plieningen und Lederberg liegt ein Schwerpunkt der Wohnungseinbrüche. Foto: dpa/Daniel Maurer

Die Reihe der täglichen Wohnungseinbrüche in Stuttgart setzt sich fort. Dabei gibt es auffällige Tatorte.















Link kopiert

Wohngebiete an der Filderauffahrt und auf den Fildern scheinen es Wohnungseinbrechern angetan zu haben. Die jüngste Reihe von Einbrüchen zeigt, dass die Täter auch scheinbar abgelegene Quartiere finden. So waren die Täter am Mittwoch im Bereich Lederberg gleich zweimal am Werk. Betroffen ist etwa ein Einfamilienhaus am Kammhaldenweg, das zwischen 15.30 und 17.45 Uhr ungebetenen Besuch bekam. Die Täter drangen über die Schiebetür des Wintergartens und ein Fenster ins Haus ein, erbeuteten mindestens eine Sammleruhr im Wert von über 1000 Euro. Gegen 18 Uhr wurde die Terrassentür eines Einfamilienhauses an der Riederstraße aufgehebelt. Zum Glück wurde ein Bewohner aufmerksam und die Täter flüchteten. Wenige Kilometer entfernt, in der Breitensteinstraße in Plieningen, kletterten Einbrecher zwischen 16 und 18.30 Uhr auf ein Garagendach und hebelten das Badfenster einer Hochparterrewohnung auf. Die Beute: Bargeld. Zufall? Auch am Wochenende waren Einbrecher in Heumaden und Plieningen zugange.